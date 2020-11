Judo

24 ore con Henk Grol: "Il segreto? Lavorare duramente"

Judo - Il campione mondiale e olimpico, a 35 anni, ha ancora voglia di essere competitivo e ci spiega i suoi segreti per restare in forma e non perdere contro gli avversari fisicamente più grossi di lui, ora che è salito di categoria per non dover più restare a dieta.

00:02:56, 11 Visualizzazioni, 2 ore fa