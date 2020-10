Judo

24 ore con Maria Bernabeu: il duro 2020 verso Tokyo

Maria Bernabeu è una judoka spagnola che sogna i Giochi Olimpici di Tokyo. Eurosport ha trascorso una giornata con lei per capire cosa vuol dire per un atleta avere le Olimpiadi un anno dopo. Dalla palestra all'università dove studia Giurisprudenza attraverso Alicante, città dove vive, per scoprire di più sul judo in Spagna.

00:03:00, 22 Visualizzazioni, 2 ore fa