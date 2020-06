Basile a Tokyo per difendere l’oro di Rio

Sono passati quasi quattro anni dallo splendido oro conquistato alle olimpiadi di Rio de Janeiro dal nostro Fabio Basile, che ora è chiamato a un’altra prova: difendere il titolo di campione olimpico.

I Giochi olimpici di Tokyo 2020 erano in programma dal 24 luglio al 9 agosto prossimi ma come sappiamo a causa della pandemia sono stati rimandati al prossimo anno. E qui si apre per gli atleti un’incognita: per alcuni, il rinvio delle Olimpiadi si trasformerà nell’opportunità di presentarsi in migliori condizioni, per altri invece potrebbe essere l’esatto opposto.

In ogni caso, chi è chiamato ad una vera prova di nervi sono i campioni olimpici in carica, tra cui appunto il nostro Fabio Basile che a Rio quattro anni fa riuscì a salire sul gradino più alto del podio più prestigioso al mondo.

Basile stesso ha dichiarato di aver vissuto con tensione la scelta del rinvio dei Giochi perché consapevole di essere in un momento di buona forma fisica e mentale. Dovrà quindi tenere duro fino al prossimo anno: un obiettivo non semplice. In ogni caso, come molti altri campioni dello sport, ha dichiarato di comprendere e di accettare pienamente la scelta del rinvio e dello stop agli eventi sportivi: la salute viene prima di ogni altra cosa.

Visto che per il momento di tornare a lottare non se ne parla, proviamo a tornare con la memoria a quella meravigliosa domenica dell’agosto del 2016 (per la precisione era il 7) quando Basile in finale batté il sudcoreano Baul An per vincere la 200° medaglia alle olimpiadi estive per l’Italia. Fu una finale davvero bella, in cui Basile stese l’avversario con un potente ippon dopo appena 1 minuto e 24 secondi di gara. Tra l’altro, bisogna ricordare che Basile mise a segno solo ippon dagli ottavi di finale in avanti, segno dell’ottima forma che stava vivendo.

