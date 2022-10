I Campionati mondiali di judo di quest'anno, giunti alla 61ª edizione, ospitano 581 atleti provenienti da 81 Paesi pronti a confrontarsi nell'Ice Dome di Tashkent. È la prima volta che l'Uzbekistan ospita un Campionato mondiale.

Quest'anno i Campionati del Mondo prevedono tre competizioni: una maschile, una femminile e una mista che avrà luogo l'ultimo giorno.

I concorrenti si contenderanno il prestigio e la gloria di una medaglia d'oro, ma anche una parte del montepremi di 998.000 euro e importanti punti di classifica per qualificarsi alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

Il Giappone punterà ancora una volta a raggiungere ottimi risultati, dopo il grande successo ottenuto nel 2021 a Bucarest che ha visto gli atleti nipponici portare a casa ben 12 medaglie - sei d'oro, quattro d'argento e due di bronzo.

Il paese ospitante, l'Uzbekistan, spera di conquistare almeno una medaglia d'oro, dopo essere rimasto a bocca asciutta nel 2022. L'Uzbekistan ripone le sue speranze in Davlat Bobonov, considerato un avversario piuttosto insidioso nei pesi medi maschili.

Congiuntamente all'apertura dei Campionati mondiali di judo, si è svolto a Tashkent anche il primo Judo Economic Forum.

Il Judo Economic Forum, che mira a rafforzare i legami tra questo sport e il settore economico, ha riunito membri del mondo del judo, ministri del governo, rappresentanti del settore privato e dei media di tutto il mondo.

In qualità di Paese ospitante, l'Uzbekistan ha avuto una nutrita rappresentanza: il Ministro dello Sviluppo Sportivo della Repubblica dell'Uzbekistan, Adkhan Ikramov, è stato il maestro di cerimonie. All'evento ha partecipato anche S.E. Jamshid Khodjayev, Vice Primo Ministro e Ministro degli Investimenti e del Commercio Estero della Repubblica dell'Uzbekistan.

Uno dei punti salienti affrontati al Judo Economic Forum è stato che lo sport promuove l'economia, e che un'economia forte è vitale per lo sport: se una prospera, prosperano entrambe.

Si è parlato anche delle giovani generazioni come forza trainante dell'economia e dello sport. In particolare, si è voluto sottolineare che Tashkent, con oltre l'80% della popolazione al di sotto dei 30 anni, era la sede ideale per questo primo Judo Economic Forum.

