L’international Judo Federation ha annunciato entusiasta il ritorno del grande judo. Dopo mesi di attesa, finalmente, i grandi campioni del judo mondiale si ritroveranno a lottare per aggiudicarsi delle importanti medaglie, le prime dopo la crisi sanitaria causata dal Coronavirus.

Il primo evento che è in programma nel prossimo caldo autunno del judo sarà il Grand Slam di Budapest. Sarà poi seguito dal Grand Slam di Tokyo a dicembre. All’inizio del prossimo anno, poi, si volerà in Qatar, a Doha, per il World Judo Masters.

Tutti e tre gli eventi permetteranno agli atleti di conquistare preziosi punti per qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo, posticipate come già si sa al prossimo anno. Inoltre, le federazioni continentali si stanno organizzando per preparare diversi eventi regionali entro la fine di quest’anno.

Insomma, dopo tanti mesi di digiuno, finalmente si torna sul tatami! Un momento molto emozionante per atleti e addetti ai lavori che sono fermi da mesi; un momento che potrebbe anche essere fisicamente e psicologicamente non semplice da affrontare.

Purtroppo però, l’emergenza sanitaria non è terminata e la salute degli atleti e di tutti coloro che saranno coinvolti in queste gare resta l’obiettivo numero uno della federazione. Per questo motivo, la situazione sanitaria globale verrà valutata di volta in volta prima di ogni evento. Nelle prossime settimane, fa sapere l’IJF, verranno comunicati maggiori dettagli sulla questione sanitaria. Inoltre, la stessa federazione ha pubblicato un protocollo preciso per il riavvio delle competizioni, con condizioni obbligatorie da rispettare per la ripresa delle gare.

“Sappiamo che la situazione è diversa nel mondo” ha detto Marius Vizer, Presidente dell’IJF, “ma ci sono zone che sono pronte a ospitare eventi, come lo è già l’Ungheria. Tutte le nazioni sono le benvenute per l’organizzazione degli eventi: metteremo insieme una squadra speciale che si occuperà esclusivamente della valutazione delle misure di sicurezza per tutti.”

