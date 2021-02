Judo

Clarisse Agbegnenou, nuove tecniche di Judo per Tokyo

TOKYO 2020 - Da dimenticare le Olimpiadi di Rio 2016, dice la judoka Clarisse Agbegnenou che proprio nella rassegna brasiliana ha sentito troppo la pressione ma è pronta a rifarsi con gli interessi a Tokyo. In questo estratto spiega dei movimenti strategici per la vittoria, chissà che possano tornarle utili in Giappone…

00:03:55, 3 Visualizzazioni, 22/02/2021 A 11:18