Judo

Elios Manzi vince il Grand Slam di Abu Dhabi: primo titolo in carriera

JUDO - Primo trionfo in carriera in un Grand Slam per il 26enne siciliano, protagonista di un 2022 estremamente positivo in cui si è messo al collo anche un bronzo europeo sfiorando poi la medaglia ai Mondiali.

00:03:01, 41 minuti fa