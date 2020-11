Un grande evento internazionale è riuscito a portare sul tatami i maggiori atleti del judo del vecchio continente, nonostante la pandemia di coronavirus abbia ripreso forza in Europa. Stiamo parlando dei Campionati Europei di judo, che si sono tenuti a Praga dal 19 al 21 novembre e che hanno rappresentato una delle maggiori manifestazioni sportive di questo strano e terribile anno.

Per quanto riguarda la Russia, invece, i tre ori sono arrivati dalle categorie maschili, nello specifico da Robert Mshvidobadze (-60 kg), Mikhail Igolnikov (-90 kg) e Tamerlan Bashev (+100 kg).

Anche gli azzurri si sono ben difesi a Praga. Il risultato migliore è stato quello di Odette Giuffrida, che nella categoria -52 kg è riuscita a salire sul gradino più alto del podio battendo in finale la rumena Andreea Chitu, vincendo così il suo secondo oro europeo. Non sono arrivate altre medaglie per gli atleti azzurri, ma sono stati ottenuti altri importanti piazzamenti: tra le donne, Alice Bellandi e Giorgia Stangherlin si sono classificate quinte rispettivamente nei -70 kg e nei -78 kg, mentre tra gli uomini Fabio Basile ha ottenuto il 5° posto nei -73 kg e Angelo Pantano si è classificato settimo nei -60 kg.