È argento europeo per Odette Giuffrida nella categoria -52 kg. L'azzurra viene sconfitta in finale dalla francese Amandine Buchard per un doppo waza ari. Mentre Ody era la campionessa uscente, Buchard è la campionessa mondiale in carica, perciò si prevedeva un match difficile e combattutto; la transalpina conquista il primo waza ari subito alla prima azione. Giuffrida non riesce a trovare varchi nella difesa dell'avversaria, che prende anche un'ammonizione.

A poco più di un minuto dalla fine, arriva il secondo waza ari e quindi l'ippon per la francese, che dunque è la nuova campionessa europea.

Judo Grand Slam Antalya: bravo Parlati, ma vince Albayrak nei -81kg 02/04/2021 A 18:48

L'Italia può però festeggiare il metallo più prezioso nella categoria -66 kg maschile: Manuel Lombardo è medaglia d'oro. L'azzurro era opposto al georgiano Vazha Margvelashvili e l'incontro nei primi momenti appare abbastanza teso.

Entrambi infatti rimediano uno shido, ma la sfida dura poco: quando mancano 2'55, Lombardo - portacolori dell’Esercito, tornato al n.1 del ranking mondiale - è rapidissimo nella presa sull'avversario e mette a segno un pulitissimo ippon. Fine dell'incontro e Lombardo diventa campione europeo. Ecco le dichiarazioni dell'azzurro, raccolte dalla Gazzetta dello Sport dopo la premiazione:

“Sono sollevato perché era un anno e mezzo che non vincevo un incontro. Il lavoro di questi mesi ha ripagato. Si vede che era destino, perché sistematicamente vinco gli Europei ogni tre anni, da cadetto nel 2015, da junior nel 2018 ed oggi da senior, per la prossima volta cercherò di abbassare un po’ i tempi"

“Il mio obiettivo sono unicamente le Olimpiadi, ma sono molto contento per questa medaglia, mi fa stare bene il pensiero di averla vinta. Anche perché stare bene in questo periodo è stato davvero difficile e vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto. Questa medaglia la voglio dedicare alla mia fidanzata Martina (Castagnola, ndr) perché è la persona che più mi è stata vicino, è anche merito suo“.

Zoom Judo: come Manuel Lombardo ha conquistato l'oro nel Masters di Qingdao

Judo Grand Slam Antalya: Lucy Renshall vince nei -63kg 02/04/2021 A 18:43