L’Italjudo parte forte ad Antalya e conquista subito un podio al termine della prima giornata di gara del terzo Grand Slam stagionale per il World Tour 2022. Ancora una volta ci pensa Odette Giuffrida a tenere alta la bandiera tricolore, piazzandosi al terzo posto nella categoria fino a 52 kg e prolungando a quota 5 la sua striscia di top3 consecutive nel circuito maggiore. La 27enne romana eguaglia dunque il risultato ottenuto lo scorso 17 febbraio a Tel Aviv, destando però un’impressione migliore sul tatami rispetto al Grand Slam israeliano. La due volte medagliata olimpica è stata infatti a tratti devastante nelle eliminatorie mattutine, rifilando due ippon alla turca Dilara Lokmanhekim e alla sudafricana Charne Griesel per poi avere la meglio ai quarti sulla temibile testa di serie brasiliana Larissa Pimenta con un waza-ari nei tempi regolamentari.

GIUFFRIDA: "SONO FELICE, ANCHE SE PUNTAVO ALL'ORO"

In semifinale è poi arrivato l’unico passo falso di giornata, con la giovane talentuosa uzbeka Diyora Keldiyorova che ha sconfitto per la prima volta Odette (dopo due k.o. nei precedenti) con un waza-ari messo a segno dopo 1’20” di combattimento. Smaltita la delusione, Giuffrida si è ripresentata sul tatami per la finale 3°/5° posto battendo la mongola Khorloodoi Bishrelt per hansoku make al Golden Score grazie ad una condotta decisamente più propositiva rispetto all’avversaria.

Ottimo percorso, passando alla categoria maschile fino a 60 kg, per Angelo Pantano. Il 24enne messinese è entrato in gara in maniera perentoria, demolendo il forte uzbeko Kemran Nurillaev con un doppio waza-ari in 66″ e poi uscendo vincitore da una vera e propria battaglia agli ottavi di finale contro il giovane emergente azero Turan Bayramov grazie ad uno spettacolare ippon a 29″ dal termine dei regolamentari. In seguito l’azzurro ha ceduto il passo al n.1 del ranking mondiale Yang Yung Wei, perdendo poi ai ripescaggi con il portoghese Rodrigo Lopes al Golden Score e chiudendo così il torneo con un buon 7° posto. Debutto estremamente incoraggiante nel World Tour per la giovanissima siciliana classe 2004 Giulia Carnà, capace di dominare il suo incontro di primo turno con la rumena Cleonia Riciu (squalificata al terzo shido) per poi uscire di scena agli ottavi dopo aver messo in seria difficoltà una big mondiale dei 52 kg come l’israeliana Gefen Primo (bronzo iridato ed europeo in carica).

Una vittoria sofferta contro l’ungherese Bence Mathe e poi una sconfitta ai sedicesimi di finale nei 66 kg per Mattia Miceli contro l’ostico brasiliano William Lima. Out al primo turno invece Sofia Petitto nei 48 kg (waza-ari della tedesca Katharina Menz dopo 2’20” di Golden Score), Miriam Boi nei 57 kg (per waza-ari con la giovane francese Faiza Mokdar) ed Elios Manzi nei 66 kg (ippon dell’estone Viljar Lipard a 1’50” dalla fine).

Giuffrida sale sul podio: bacio alla sua medaglia di bronzo

