Manuel Lombardo nella categoria 73 kg, dopo la delusione di contro Giorgi Terashvili, 19enne georgiano al suo primo successo in una gara di Grand Slam. Paradossalmente una beffa per Lombardo che era il favorito prima di questa sfida, ma ha esordito nella categoria con un ottimo piazzamento che fa ben sperare per il futuro. È cominciata la nuova avventura dinella categoria 73 kg, dopo la delusione di Tokyo quando aveva solo sfiorato il bronzo nei 66 kg . Il classe '98 ha centrato subito il podio, con il 2° posto nella finalissima, 19enne georgiano al suo primo successo in una gara di Grand Slam. Paradossalmente una beffa per Lombardo che era il favorito prima di questa sfida, ma ha esordito nella categoria con un ottimo piazzamento che fa ben sperare per il futuro.

Lombardo ha cominciato la sua giornata con il successo sull'uzbeko Shakhram Akhadov e sul mongolo Uranbayar Odgerel. Poi agli ottavi di finale la sfida contro il canadese Arthur Margelidon, numero 3 del tabellone, ma sconfitto dal judoka di Settimo Torinese che ha sempre anticipato le mosse del rivale. Tanto che Margelidon è stato prima sanzionato con gli shido per troppa passività, prima di essere squalificato al Golden Score.

Battuto il canadese, sembrava essere tutto in discesa per Lombardo che ha battuto Mark Hristov nel giro di 25'', con un fantastico ippon che l'ha qualificato alla semifinale. Lì ha poi battuto per waza-ari lo spagnolo Salvador Cases Roca. In finale, però, la beffa con la sconfitta contro Giorgi Terashvili che ha trionfato con uno spettacolare uchi mata. Un ko che fa male, ma un buon modo per rodarsi in vista degli Europei di Sofia che verranno disputati a maggio.

È tornato Esposito, eliminati Gamba e Pedrotti

Negli altri incontri di giornata, da segnalare il ritorno alle gare di Antonio Esposito dopo l'operazione alla spalla. Il 24enne napoletano non è però andato oltre gli ottavi di finale nella categoria -81 kg, sconfitto al Golden Score dal tedesco Dominic Ressel. Subito fuori invece Giacomo Gamba (-81 kg) contro Tim Gramkow per hansoku make e Irene Pedrotti (-70 kg) sconfitta per waza-ari da Hilde Jager.

