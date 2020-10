Nonostante l’incertezza delle ultime settimane causata dalla pandemia, gli organizzatori del Grand Slam d’Ungheria 2020 a Budapest hanno confermato l’evento in accordo con l’International Judo Federation. Seguendo rigidi protocolli per tutelare la salute di atleti, giudici e tutti coloro che lavorano nel settore, si è riusciti a mettere in sicurezza il primo evento internazionale dopo mesi di stop.