Assunta Scutto prosegue la sua inesorabile ascesa agonistica nel judo che conta e conquista una splendida medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Tashkent 2022 nella categoria fino a 48 kg. La talentuosa ventenne napoletana sale dunque sul podio iridato al debutto assoluto in un Mondiale Senior, dopo aver raccolto ben tre medaglie globali a livello giovanile (1 oro e 1 argento juniores, 1 bronzo cadetti).

Susy ha dimostrato una netta superiorità sul tatami durante la finalina nei confronti dell’esperta judoka spagnola Julia Figueroa (11 anni più grande di lei), portandosi in vantaggio per waza-ari e poi chiudendo i conti a 43″ dallo scadere con una proiezione micidiale che le ha regalato l’ippon e di conseguenza il bronzo mondiale.

La campionessa del mondo juniores di Olbia 2021 è stata bravissima a non perdere lucidità nelle prime fasi dell’incontro, in cui si è ritrovata ad una sola sanzione dalla squalifica dopo aver collezionato velocemente due shido (il primo per un’irregolarità sulle prese ed il secondo, alquanto discutibile, per passività).

Si tratta di un risultato dal peso specifico enorme per il judo italiano, che torna a vincere una medaglia ai Mondiali in campo femminile dopo 15 anni di attesa (l’ultima risale a Rio 2007 con il terzo posto di Ylenia Scapin). Scutto, a 20 anni e 262 giorni, diventa inoltre la seconda medagliata azzurra più giovane di sempre (uomini compresi) in una rassegna iridata assoluta alle spalle di Maria Teresa Motta, che salì sul terzo gradino del podio a Parigi 1982 ancora da teenager.

