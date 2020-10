Ormai è ufficiale: dopo otto mesi esatti di stop, al netto di eventuali colpi di scena dell’ultimo minuto, riparte finalmente il World Tour di judo da venerdì 23 a domenica 25 ottobre con un Grand Slam in quel di Budapest, in Ungheria. Con la ripartenza del circuito maggiore si riaprirà anche il percorso di qualificazione olimpica per Tokyo 2020, in programma nella prossima estate per via della pandemia da Covid-19. La composizione del calendario internazionale è comunque ancora tutta in divenire, alla luce di una situazione molto incerta e difficile da prevedere con discreto anticipo per consentire a tutti gli atleti di poter partecipare liberamente ai vari eventi.