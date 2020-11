Davvero un peccato per Fabio Basile. Il campione olimpico di Rio 2016 nei -66 kg si deve arrendere nella finale del bronzo tra i 73 kg agli Europei 2020 di judo a Praga. L’azzurro, infatti, è stato sconfitto dallo svedese Tommy Macias, abile a eseguire un’ottima proiezione e a completare l’ippon. Quinto quest’anno nel Grand Slam a Dusseldorf e sempre quinto nel Grand Slam a Budapest, nella manifestazione che ha rappresentato il ritorno della pratica agonistica sul tatami, Macias ha fatto valere una maggior dinamicità e fin da subito ha messo in difficoltà Basile con prese di un certo vigore. Da questo punto di vista, l’italiano non è stato così attento nel caso dell’azione per lui 'letale', lasciandosi cogliere di sorpresa dall’iniziativa ben fatta dallo scandinavo.