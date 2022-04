Giovanni Esposito non riesce a completare l’opera ma può comunque sorridere per una splendida medaglia d’argento nella categoria -73 kg ai Campionati Europei Senior di judo 2022, prima rassegna continentale del nuovo ciclo olimpico in corso di svolgimento fino a domenica 1° maggio sui tatami della Arena Armeec di Sofia.

Il 24enne napoletano si è reso protagonista di un cammino entusiasmante quest’oggi, in cui spiccano le affermazioni agli ottavi di finale sul fenomeno georgiano Lasha Shavdatuashvili (oro mondiale e argento olimpico in carica) ed in semifinale sul campione mondiale juniores in carica Adrian Sulca.

In finale l’azzurro classe 1998 ha poi disputato un ottimo combattimento contro il quotato azero Hidayat Heydarov, n.3 del ranking mondiale e campione europeo nel 2017, ritrovandosi anche in netto vantaggio nel computo delle sanzioni (due shido a zero per il suo avversario) all’inizio del Golden Score.

Dopo aver dominato le prime battute dell’incontro, Esposito non è più riuscito ad essere efficace nei suoi tentativi di attacco in seguito alla crescita di un Heydarov che ha poi trovato l’occasione giusta per sorprendere il nostro portacolori con una proiezione valevole per il waza-ari e quindi per la seconda medaglia d’oro continentale della carriera.

Argento comunque estremamente positivo per Giovanni Esposito, che centra la prima medaglia senior in un grande evento (Europei, Mondiali o Giochi Olimpici) dopo aver mancato di poco la qualificazione olimpica a Tokyo 2021.

