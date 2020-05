Judo, il 2020 tra cancellazioni ed eventi in programma

Il Coronavirus continua a pesare sul mondo del judo, bloccando di fatto un’intera stagione, tra cancellazioni e rinvii.

Questi dovevano essere i giorni del Masters di Doha, uno degli eventi più importanti al mondo. E invece, niente, gli atleti del judo sono fermi e lo resteranno per molti mesi ancora.

Oltre al Masters di Doha, che era in programma dal 28 al 30 maggio, salteranno anche altri prestigiosi eventi dell’IJF World Tour 2020. Il Grand Slam di Budapest doveva tenersi nella capitale ungherese dal 12 al 14 giugno, mentre dal 26 al 28 dello stesso mese era programmato il Grand Prix di Hohhot. Tutti cancellati.

In agosto, dovevano svolgersi i campionati del mondo junior e cadetti, ma per il momento restano sospesi, in attesa di esaminare l’evoluzione della crisi sanitaria.

Il primo evento che per ora resta confermato è il Grand Prix di Zagabria, che dovrebbe tenersi nella capitale croata dal 18 al 20 settembre. Ottobre poi dovrebbe essere un mese ricco di eventi con il Grand Prix di Tashkent, in Uzbekistan (2-4), seguito dal Grand Slam di Brasilia (11-13) e dal Grand Slam di Abu Dhabi (22-24). Chiaramente, tutti questi eventi potrebbero essere rimandati o addirittura annullati se la pandemia dovesse continuare a causare le attuali problematiche. Insomma, niente è certo, ad oggi.

Ma la Federazione Internazionale di Judo non si arrende: ha diffuso una nota con lo scopo di disciplinare la pratica del judo anche in questo difficile periodo storico. Se le gare ufficiali e gli eventi internazionali sono sospesi o rimandati, gli atleti possono comunque allenarsi e praticare lo sport seguendo alcune semplici regole. Mantenere la distanza di sicurezza, usare protezioni come guanti e mascherina, lavarsi spesso le mani e avere a propria disposizione uno spazio di almeno 8 metri quadrati per atleta dovrebbe aiutare a ridurre la diffusione del virus secondo l’IJF. Per adesso, quindi, si tratta di fare allenamenti individuali, in vista di tempi migliori in cui si potrà tornare a vivere appieno l’esperienza del judo.

