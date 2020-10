Ha dell’incredibile quanto è successo alla Nazionale Italiana di judo alla vigilia del Grand Slam di Budapest, torneo che segna il grande ritorno sul tatami dopo una lunga sosta forzata dovuta all’emergenza sanitaria. All’arrivo in Ungheria, dopo i tamponi negativi effettuati in Italia, 3 atleti e un coach azzurro sono risultati positivi al tampone di controllo pre-gara e quindi in via precauzionale l’International Judo Federation e il Ministro dello Sport ungherese hanno deciso di escludere la squadra Italiana dalla competizione.