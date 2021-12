Brutta storia di violenza domestica in arrivo dalla Francia. Margaux Pinot, judoka che ha partecipato a Tokyo 2020 nella selezione transalpina, ha denunciato un’aggressione da parte del compagno e allenatore Alain Schmitt. Impressionanti le immagini postate dalla Pinot sul proprio profilo Twitter. Con l’atleta che ha poi spiegato l’accaduto dei fatti in un’intervista a Le Parisien.

Ad

Era ubriaco. Era previsto che Alain passasse da me, avrei dovuto accompagnarlo all’aeroporto. Una volta arrivato ha detto che non avrebbe più avuto bisogno di me e ha iniziato ad insultarmi. Ero in dormiveglia, non capivo bene cosa stesse succedendo ma la morte mi ha sfiorata. Lui aveva spesso l’abitudine di insultarmi, denigrarmi, dirmi cose sgradevoli sul mio carattere o sul mio comportamento. Abbiamo avuto liti violente ma non aveva mai alzato le mani”.

Judo Lutto per Fabio Basile, morto a 31 anni il fratello Michael 23/11/2021 A 18:23

Dopo il litigio degenerato nella violenza e capace di causare le conseguenze che potete vedere nelle foto, l’uomo è stato subito arrestato ed è finito in carcere per 48 ore. Alain Schmitt, che in carriera vanta un bronzo mondiale in individuale (2013) e un oro nella gara a squadre (2011), era da poco stato selezionato come allenatore aggiunto della squadra di Judo femminile di Israele. Incarico da cui presumibilmente verrà ora sospeso. In Francia a breve sarà processato per violenze domestiche.

Judo Réka Pupp trionfa a Baku: oro nei -52kg 05/11/2021 A 21:07