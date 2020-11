Odette Giuffrida scrive una pagina di storia indelebile per il judo italiano. Nel corso degli Europei di Praga (Repubblica Ceca) la romana arpiona la medaglia d’oro nella categoria -52 kg, superando nell’atto conclusivo la veterana rumena Andreea Chitu. E’ il primo titolo in carriera per la classe 1994, che prima di oggi non era mai salita sul podio continentale. Per l’Italia si tratta inoltre di una apoteosi storica, attesa per dodici, lunghissimi anni. L’ultima a trionfare fu Ylenia Scapin nel 2008, all’epoca nella categoria -70 kg: da notare che l’altoatesina figura oggi nello staff tecnico della selezione tricolore.

Giuffrida, a causa della lunga inattività dovuta alla pandemia, non combatteva in campo internazionale dallo scorso 8 febbraio, quando giunse seconda nel prestigioso Grand Slam di Parigi. La ruggine è evaporata ben presto sin dal primo incontro, vinto grazie ad un rapido ippon nei confronti della polacca Karolina Pienkowska. L’ostacolo più insidioso si è rivelato il quarto di finale al cospetto della svizzera Fabienne Kocher, superata con un waza-ari dopo ben 2’30” di golden score. In semifinale la judoka del Bel Paese non ha lasciato scampo alla spagnola Estrella Lopez Sheriff, sulla quale ha prevalso grazie ad uno splendido ippon.

Nell’atto conclusivo la medaglia d’argento di Rio 2016 si è ritrovata di fronte un’avversaria che conosce benissimo e nei cui confronti si trovava avanti 7-6 nei precedenti, anche se l’ultimo aveva visto imporsi la rumena nella Champions League per club del 2019. Andrea Chitu rappresenta una vera istituzione per il judo rumeno: in carriera vanta ben due ori continentali, nonché tre medaglie iridate, l’ultima delle quali risalente all’argento dell’edizione 2015. Insomma, un’atleta che sa come si vince e che oggi ha eliminato la russa Natalia Kutiutina, grande favorita e, soprattutto, bestia nera di Odette Giuffrida, che sinora non è mai riuscita a batterla nei quattro incontri disputati.

Nell’ultimo atto l’azzurra è apparsa sin da subito propositiva e padrona della situazione, con un piano tattico ben definito. Chitu subiva uno shido dopo 1’58”, prima di capitolare ad 1’23” dalla conclusione, quando Giuffrida realizzava il waza-ari decisivo con una splendida proiezione. Nel finale la romana si limitava ad amministrare il vantaggio, non concedendo all’avversaria la minima opportunità per ribaltare l’incontro.

Sul terzo gradino del podio si sono issate la belga Charline Van Snick e la spagnola Lopez Sheriff, le quali hanno sconfitto rispettivamente l’iberica Ana Perez Box e la russa Kuziutina. Da segnalare come Lopez Sheriff, malgrado il primo podio continentale della carriera, guarderà le Olimpiadi di Tokyo 2021 da casa: la connazionale Perez Box ha infatti già ufficialmente timbrato il cartellino per il Giappone.

Anche Odette Giuffrida è sicura da diversi mesi di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici. Non ha mai nascosto di puntare al metallo più prezioso, che migliorerebbe l’argento mai del tutto digerito della scorsa edizione.

