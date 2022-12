Gennaro Pirelli compie un’impresa clamorosa e vince il Grand Slam di Tokyo 2022 nella categoria fino a 100 kg, sconfiggendo nel suo cammino ben tre giapponesi e strappando così in extremis la qualificazione per il Masters di Gerusalemme (20-22 dicembre). Un risultato pesantissimo per il judoka napoletano, che diventa il primo italiano capace di aggiudicarsi una tappa nipponica del World Tour.

L’azzurro classe 2000 ha debuttato nelle eliminatorie battendo agevolmente il maltese Isaac Bezzina, per poi avere la meglio sul padrone di casa campione olimpico in carica Aaron Wolf (alla prima uscita internazionale dopo i Giochi di Tokyo 2021) per somma di sanzioni nei tempi regolamentari. Ai quarti di finale il 22enne campano ha regolato il rumeno Asley Gonzalez al Golden Score per hansoku make.

Pirelli successivamente ha proseguito la sua striscia vincente, battendo al Golden Score per hansoku make anche il coetaneo giapponese Kotaro Ueoka e accedendo alla finalissima. All’atto conclusivo il campione europeo Under 23 del 2021 (nei -90 kg) ha imposto la sua fisicità anche contro il fortissimo beniamino locale Kentaro Iida, aggiudicandosi il combattimento per triplo shido dopo quasi 4 minuti supplementari.

Il portacolori delle Fiamme Oro si conferma dunque a proprio agio nella nuova categoria di peso e centra il secondo podio consecutivo in un Grand Slam (dopo il 3° posto di Baku), lanciando un segnale decisamente incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e regalando al Bel Paese un risultato estremamente prestigioso. L’Italia, insieme alla Corea del Sud, è stata infatti l’unica Nazione in grado di interrompere il dominio giapponese (12 primi posti e 39 podi complessivi) nella due-giorni del Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Eliminato al primo turno invece l’altro azzurro in gara oggi sempre nella -100 kg, con Enrico Bergamelli che ha ceduto il passo al sud coreano Won Jonghoon per ippon dopo 2’13”.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Tokyo 2022 di judo:

-48 kg F

1 Miyaki (Jpn)

2 Tatsukawa (Jpn)

3 Wakana Koga (Jpn) e Tsunoda (Jpn)

-52 kg F

1 Abe (Jpn)

2 Shishime (Jpn)

3 Omori (Jpn) e Lkhagvasuren (Mgl)

-78 kg F

1 Takayama (Jpn)

2 Hamada (Jpn)

3 Umeki (Jpn) e Ausma (Ned)

+78 kg F

1 Sone (Jpn)

2 Akiba (Jpn)

3 Fontaine (Fra) e Kim Hayun (Kor)

-60 kg M

1 Jeon Seungbeom (Kor)

2 Kondo (Jpn)

3 Genki Koga (Jpn) e Harim Lee (Kor)

-66 kg M

1 Maruyama (Jpn)

2 Hattori (Jpn)

3 Yondonperenlei (Mgl) e Gobert (Fra)

-100 kg M

1 Pirelli (Ita)

2 Iida (Jpn)

3 Ueoka (Jpn) e Green (Jpn)

+100 kg M

1 Ota (Jpn)

2 Kageura (Jpn)

3 Krikbay (Kaz) e Harasawa (Jpn)

