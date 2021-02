Judo

Judo,Grand Slam - Medaglia d'argento per Giovanni Esposito a Tel Aviv. Finale vinta da Raicu nei -73

JUDO - Dopo la grande prova di Matteo Miceli nel Day1, arriva la medaglia d'argento per Giovanni Esposito nei -73 kg. Il judoka napoletano è giunto fino alla finale, dove però si è dovuto arrendere al romeno Alexandru Raicu. In gara anche Fabio Basile che vinse l'oro al Grand Slam del 2020, ma questa volta non è riuscito ad andare oltre il suo Pool con la sconfitta contro Nugzari Tatalashvili.

