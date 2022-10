Christian Parlati si ferma ad una sola vittoria da un risultato storico ma conquista comunque una preziosa medaglia d’argento nella categoria fino a 90 kg in occasione dei Campionati Mondiali 2022 di judo, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent.

Il 24enne napoletano, già campione iridato a livello juniores nel 2018 (nella -81 kg), sale dunque per la prima volta in carriera sul podio ad un Mondiale Senior facendo un passo avanti molto importante anche in ottica qualificazione olimpica verso Parigi 2024.

Il judoka campano classe 1998 si è dovuto arrendere al fortissimo padrone di casa uzbeko Davlat Bobonov, prima testa di serie del tabellone e n.3 del ranking mondiale, che ha chiuso in bellezza un percorso straordinario migliorando l’argento dell’ultima edizione di Budapest e aggiudicandosi il suo primo oro iridato.

Sospinto dalla bolgia di Tashkent, Bobonov parte forte e colleziona una buona serie di attacchi, provocando il primo shido di Parlati per passività dopo un minuto di combattimento. L’azzurro prova a reagire e ad invertire l’inerzia dell’incontro, ma l’uzbeko riesce sempre ad anticiparlo causandone la seconda sanzione a 1’38” dalla fine.

Il bronzo olimpico di Tokyo 2021 continua a mettere sotto pressione il nostro portacolori, andando anche vicino al punto della vittoria per waza-ari. Successo che arriva comunque per la squalifica di Parlati a 2″ dallo scadere dei regolamentari, in seguito al terzo shido per passività.

Ancora rimandato l’appuntamento con la prima medaglia d’oro di un uomo italiano ai Mondiali di judo (al femminile ne sono arrivate già 5), dopo 7 argenti e 6 bronzi.

