E' argento europeo per Odette Giuffrida nella categoria -52 kg. L'azzurra viene sconfitta in finale dalla francese Amandine Buchard per un doppo waza ari.

Mentre Ody era la campionessa uscente, Buchard è la campionessa mondiale in carica, perciò si prevedeva un match difficile e combattutto; la transalpina conquista il primo waza ari subito alla prima azione. Giuffrida non riesce a trovare varchi nella difesa dell'avversaria, che prende anche un'ammonizione.

A poco più di un minuto dalla fine, arriva il secondo waza ari e quindi l'ippon per la francese, che dunque è la nuova campionessa europea.

L'Italia può però festeggiare il metallo più prezioso nella categoria -66 kg maschile: Manuel Lombardo è medaglia d'oro. L'azzurro era opposto al georgiano Vazha Margvelashvili e l'incontro nei primi momenti appare abbastanza teso.

Entrambi infatti rimediano uno shido, ma la sfida dura poco: quando mancano 2'55, Lombardo è rapidissimo nella presa sull'avversario e mette a segno un pulitissimo ippon. Fine dell'incontro e Lombardo diventa campione europeo.

