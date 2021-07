Alice Bellandi non riesce a cancellare Giochi Olimpici di Tokyo 2021. non riesce a cancellare la bruciante delusione di questa mattina ed esce definitivamente di scena dalla lotta per le medaglie nella categoria fino a 70 kg di judo, perdendo il suo incontro di ripescaggio contro la campionessa del mondo in carica Barbara Matic ai

La talentuosa judoka bresciana ha fatto fatica sin dalle prime azioni, subendo la pressione della 26enne croata e limitandosi a resistere il più possibile in attesa di prendere maggiore confidenza nel Kumi Kata. Matic è molto attiva ed effettua svariati attacchi importanti, provocando due shido per passività all’azzurra in 3’18” di incontro.

Ippon da ko per Bellandi: finisce la corsa dell'azzurra

Il match si protrae comunque al Golden Score, dove anche un singolo waza-ari consentirebbe a Bellandi di accedere alla finale per il bronzo, ma Matic si dimostra superiore in questa sfida anche alla distanza e mette a segno uno splendido ippon che spegne definitivamente i sogni italiani di medaglia in questo day-5 al Nippon Budokan.

