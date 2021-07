Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Judo Uomini -66kg | Donne -52kg 09:54-12:52 Live

11:31 - Si salva Pupp

Si salva l'ungherese sull'entrata di Odette.

Tokyo 2020 Il judo a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 25/03/2021 A 11:47

11:30 - Grande equilibrio

Sanzione per l'ungherese, equilibrio sul tatami.

11:27 - Forza Giuffrida!

Comincia l'incontro!

11:20 - Finale per il bronzo

L'azzurra Odette Giuffrida ha ancora un obiettivo: il bronzo, in palio contro l'ungherese Réka Pupp.

Odette Giuffrida, la finale sfuma al Golden Score! Vince la Abe

10:29 - Sconfitta Giuffrida

Vince Uta Abe con Uchi Mata che porta a Waza-ari al golden score. Ha lottato in un match complicatissimo il nostro argento di Rio. Ci proverà per un bronzo.

10:28 - E' durissima

Due sanzioni per Odette, 2 e 40 di golden score.

10:26 - Falso attacco per Odette

Falso attacco per Odette, 1 minuto e 30 di golden score.

10:24 - Che tensione

Durante il golden score si ferma l'incontro: sanguina a una mano Abe. Si fa medicare.

10:22 - Golden score

Match tiratissimo, non basta il tempo regolamentare di 4 minuti effettivi: 0-0.

10:21 - Prova a entrare Giuffrida

Prova a entrare Giuffrida: Abe la neutralizza.

10:19 - Odette resiste

Brava Odette, evita il saikomi di Abe.

10:17 - Si parte!

Comincia la semifinale tra Giuffrida e Abe.

10:10 - Manca pochissimo!

La sfida più difficile, visto che la beniamina di casa, la nipponica Uta Abe, si è imposta in 12 degli ultimi 13 tornei disputati in campo internazionale. La sfida è in programma alle 10.17 italiane.

10:05 - La missione di Giuffrida

Odette Giuffrida sogna un'altra medaglia. La vittoria ai quarti di finale contro la belga Charline Van Snick ha portato la nostra azzurra a un passo dalla finalissima.

10:00 - Forza Odette!

Altra grande prova ai quarti di finale della judoka tricolore, medaglia d'argento di Rio 2016. Tra poco sfiderà la giapponese Abe per l'accesso alla finale della categoria -52 kg femminile.

