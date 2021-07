Nei -66 kg Manuel Lombardo vince il suo incontro ai ripescaggi contro il mongolo Yondoperenlei e si giocherà ora la medaglia di bronzo. Tutto si decide su una finezza arbitrale (corretta): al golden score il mongolo mette a segno un Waza-ari contro il 22enne torinese, n.1 del ranking mondiale.

Tuttavia nella sua proiezione, il mongolo si tuffa con la testa in direzione del tatami, tecnica proibita perché molto pericolosa per il collo ("diving"). Pertanto tramite la video review gli arbitri tolgono il Waza-ari vincente al mongolo e gli assegnano un hansoku make (squalifica diretta per via del diving). In questo modo, in pochi secondi Manuel Lombardo passa dall'essere sconfitto per Waza-ari a essere, invece, vincente. Lombardo a questo punto se la vedrà con il perdente della semifinale tra il coreano Baul An e il georgiano Vazha Margvelashvili per provare a mettersi al collo la prima medaglia olimpica della carriera.

