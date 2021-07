Manuel Lombardo viene sconfitto nella finale per il bronzo. L'azzurro viene battuto da un ippon del coreano An Baul e chiude così il suo torneo al 5° posto. An Baul prova l’entrata dopo un minuto ma Lombardo evita il Waza-ari. Poco dopo la metà dei quattro minuti di tempo regolamentare (2'18'' complessivi), il coreano trova l’ippon: perplesso, Manuel Lombardo guarda verso gli arbitri ma Nei -66 kgviene sconfitto nella finale per il bronzo. L'azzurro viene battuto da un ippon del coreano An Baul e chiude così il suo torneo al 5° posto. An Baul prova l’entrata dopo un minuto ma Lombardo evita il Waza-ari. Poco dopo la metà dei quattro minuti di tempo regolamentare (2'18'' complessivi), il coreano trova l’ippon: perplesso, Manuel Lombardo guarda verso gli arbitri ma questa volta non lo salva la video review

Viene così confermata la vittoria di An Baul - decisivo il Seoi-nage - che conquista la medaglia di bronzo, mentre Manuel Lombardo, 22enne torinese e numero 1 del ranking mondiale, chiude dunque quinto. Nonostante i due precedenti favorevoli (entrambi andati in scena nel 2019, in corrispondenza con l’esplosione dell’azzurro), Lombardo non dà mai l’impressione di poter mettere in difficoltà il 27enne asiatico. Hifumi Abe vince per Waza-ari su Vazha Margvelashvili e trionfa nella categoria -66 kg. Altro oro per il Giappone.

LOMBARDO SFIORA IL BRONZO: SI ARRENDE AD AN BAUL

Seconda medaglia olimpica della carriera per An Baul dopo l’argento di Rio 2016. In quell'occasione il coreano classe 1994 si era dovuto arrendere al cospetto di un altro italiano, Fabio Basile, salito successivamente di categoria e impegnato nella giornata di lunedì nella categoria -73 kg.

