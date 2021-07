Storica Odette Giuffrida. E' la prima judoka europea nei -52 kg con due medaglie olimpiche la 26enne romana. Dopo l'argento di Rio, ecco il bronzo di Tokyo ai danni dell'ungherese Réka Pupp. Nella patria del judo, Odette Giuffrida conquista la sua seconda medaglia olimpica. L'azzurra trova l'ippon sull'ungherese dopo 31 secondi trascorsi nel golden score, necessario per avere un verdetto in seguito all'equilibrio dei tempi regolamentari, contraddistinto da svariati tentativi di attacco da parte di Giuffrida e lo shido comminato alla magiara per passività dopo 1'28''.

ODETTE GIUFFRIDA, BRONZO OLIMPICO E GIOIA INFINITA

Tokyo 2020 Il judo a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 25/03/2021 A 11:47

Lacrime di gloria per Odette Giuffrida, campionessa europea 2020, dopo la delusione della Dopo 4'31'' complessivi, sono lacrime di disperazione per la Pupp, una delle rivelazioni di questo torneo olimpico (aveva battuto al primo turno la kosovara Majlinda Kelmendi, oro a Rio 2016), in un rematch del quarto di finale europeo andato in scena lo scorso aprile a Lisbona., campionessa europea 2020, dopo la delusione della semifinale persa contro la padrona di casa Uta Abe (vincitrice dell'oro contro la francese Buchard) dopo sette minuti e 11 secondi. Quarta medaglia per l'Italia.

Odette Giuffrida, la finale sfuma al Golden Score! Vince la Abe

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Judo Uomini -66kg | Donne -52kg 09:54-13:03 Live

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Lombardo, niente medaglia: ippon e bronzo per An Baul 23 MINUTI FA