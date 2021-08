Fuga dal villaggio olimpico. Non è il titolo di un nuovo film di Takashi Miike ma quello che è successo nella realtà a Tokyo, città che sta ospitando i Giochi della XXXII Olimpiade. i due judoka georgiani Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili sono stati espulsi dal Giappone per aver violato il rigido protocollo sanitario anti-covid. Nello specifico Margvelashvili e Shavdatuashvili, entrambi medaglia d’argento rispettivamente nelle categorie fino ai 66 kg e fino ai 73 kg, hanno abbandonato i propri alloggi per recarsi in città; secondo quanto riporta adnkronos i due sarebbero stati visti, con indosso le uniformi della squadra, mentre scattavano insieme ad altre persone delle foto nei pressi della celebre Tokyo Tower, nel quartiere di Shiba-kōen di Minato, a circa cinque chilometri dal villaggio.

I due atleti dunque hanno effettivamente infranto le regole, ben espresse nel manuale, definito “playbook“, dove viene chiaramente indicato che gli si può lasciare il proprio alloggio esclusivamente per recarsi nei campi da gioco ufficiali e in luoghi aggiuntivi limitati e comunque indicati nel piano attività.

“Sono usciti senza che nessuno li fermasse. Hanno quindi pensato che si poteva fare“, questa la timida risposta di un dirigente georgiano raccolta da la Gazzetta dello sport. I due Judoka hanno già abbandonato il Giappone nelle scorse ore.

