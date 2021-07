Terminate tutte le competizioni individuali, oggi va in scena al Nippon Budokan l‘ultimo atto del judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. 12 compagini, tra cui la selezione azzurra, si sono date e si daranno battaglia nella prima gara mista a squadre olimpica della storia per chiudere nel migliore dei modi la rassegna. Gli azzurri si confrontavano con Israele in questo primo turno e sfortunatamente l’esito non è stato dei migliori (4-3 per i rivali). Gli azzurri, infatti, hanno pagato dazio per l’assenza di una vero e proprio peso massimo nelle categorie al via e pertanto questo aspetto ha finito per fare la differenza. Pertanto Nicholas Mungai (+90 kg) è stato sconfitto nel match da apertura da Peter Paltchik per ippon. Ci ha pensato Odette Giuffrida (-57 kg) a rimettere le cose al proprio posto prevalendo per waza-ari al Golden Score contro Timna Nelson Levy. Fabio Basile ha portato in vantaggio gli azzurri, avendo la meglio con un waza-ari (Ko-uchi-gari) nel confronto con Tohar Butbul nei -73 kg. Maria Centracchio si è arresa poi a Gili Sharir nei -70 kg (ippon). Ottimo Christian Parlati che nei -90 kg ha regolato con waza-ari (O-uchi-gari) e un ippon (Uchi-mata) Li Kochman. Decisivi in negativo i confronti di Alice Bellandi opposta a Raz Hershko (waza-ari) e di Centracchio contro Sharir al Golden Score (tre shido) nei +70 kg e nei -70 kg.

