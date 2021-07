Contenuto premium

11.00 Pochi minuti alla finale di Maria Centracchio

Dopo aver perso la semifinale contro la slovena Tina Trstenjak, l'azzura se la vede con l'olandese Juul Franssen per guadagnare la medaglia di bronzo alle 11.08.

10.23 Le informazioni per il bronzo

Alle 11.08 Maria Centracchio tornerà sul Tatami del Nippon Budokan per affronterà l'olandese Juul Franssen: in palio c'è la medaglia di bronzo

10.20 La finale scivola via

Ippon grazie all'immobilizzazione a terra: Trstenjak accede alla finale. Centracchio si arrende alla slovena e affronterà l'olandese Franssen per aggiudicarsi la medaglia di bronzo

10.18 Slovenia avanti

Wazari di Trstenjak che vola sull'1-0, manca 1 minuto

10.17 Doppia sanzione

Grande ritmo in avvio, entrambe le atlete sono sanzionate con un cartellino giallo: punteggio 0-0

10.16 categoria 63kg femminili, ci siamo: in palio la finale

Si parte: Centracchio contro Trstenjak!

10.13 Attesa

Centracchio dovrebbe scendere sul Tatami alle ore 10.17 per sfidare la forte slovena Tina Trstenjak.

10.06 Franssen ripescata

Juul Franssen batte la brasiliana Ketleyn Quadros e si guadagna il ripescaggio per la medaglia di bronzo.

Tutto pronto per combattere

Centracchio si appresta ad affrontare in semifinale la campionessa olimpica in carica Tina Trstenjak (Slovenia), con in palio un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra la fuoriclasse transalpina Clarisse Agbegnenou e la canadese Catherine Beauchemin-Pinard. In caso di sconfitta, l’azzurra si giocherebbe il bronzo contro la vincitrice del ripescaggio tra l’olandese Juul Franssen e la brasiliana Ketleyn Quadros.

Il percorso di Maria

La 26enne molisana, dopo aver battuto in precedenza (sempre per ippon) la malgascia Damiella Nomenjanahary e la giovane ungherese Szofi Ozbas, ha disputato un combattimento estremamente intelligente e solido, gestendo al meglio la situazione degli shido e aggiudicandosi la contesa per hansoku make (triplo shido) dopo 1’38” di Golden Score contro la polacca Agata Ozdoba-Blach.

