Amarezza per Fabio Basile, che esce subito di scena dai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, nella categoria fino a 73 kg di judo. Il campione olimpico di Rio 2016 dei 66 kg non riesce dunque a confermarsi sul podio a cinque cerchi, cedendo il passo al fortissimo coreano Changrim An e abbandonando il sogno di un clamoroso secondo oro consecutivo in categorie differenti.

Il nativo di Rivoli classe 1994 non è stato particolarmente fortunato con il sorteggio, incrociando già al debutto nel torneo un avversario di grandissimo valore, n.4 del ranking mondiale e campione iridato nel 2018. Sfida che è comunque cominciata sul filo dell’equilibrio, con una prima fase estremamente tattica e priva di grandi attacchi.

Dopo 1’34” è arrivato uno shido a testa per passività, costringendo di fatto i due judoka ad alzare il ritmo e a provare qualche tecnica di proiezione. Basile ha tenuto testa egregiamente al coreano, portando il combattimento al Golden Score senza correre grandi rischi ma non riuscendo a mettere realmente sotto pressione Changrim An.

Col passare dei minuti la componente fisica ha un ruolo sempre più importante e l’azzurro comincia a pagare dazio, effettuando alcuni attacchi imprecisi (al limite del falso attacco) e lasciando spesso e volentieri l’iniziativa all’avversario. An, dopo aver sfiorato il punto decisivo nel corso del quarto minuto supplementare, è poi andato a segno con un O Uchi Gari valutato waza-ari che gli ha permesso di aggiudicarsi la contesa.

