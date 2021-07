Una notizia che lascia decisamente perplessi. I tabelloni del torneo olimpico di judo a Tokyo sono noti e ci si prepara al giorno dell’esordio sul tatami nipponico. Domani si sarà il via alle danze e si spera che l’Italia possa recitare un ruolo di primo livello. Quel che però ha sorpreso nelle ultime ore è stata la decisione da parte dell’algerino Fethi Nourine di ritirarsi dalla competizione, una volta preso atto del tabellone nei -73 kg.

Il campione africano, infatti, ha deciso di lasciare la competizione per non affrontare in un ipotetico secondo turno l’israeliano Tohar Butbul. Una conferma è arrivata dal tecnico Amar Ben Yekhlef.

“Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostro judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il motivo del suo forfait. Abbiamo preso la decisione giusta“.

Questioni dunque extra agonistiche quelle che hanno portato l’algerino a non prendere parte alla competizione, alimentando dei malumori prima dell’inizio della competizione a Cinque Cerchi.

