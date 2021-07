Maria Centracchio si fa trovare pronta nel giorno più importante della carriera e sfrutta nel migliore dei modi l’occasione di un tabellone favorevole, sconfiggendo anche la polacca Agata Ozdoba-Blach e raggiungendo la semifinale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 63 kg di judo.

La 26enne molisana, dopo aver battuto in precedenza (sempre per ippon) la malgascia Damiella Nomenjanahary e la giovane ungherese Szofi Ozbas, ha disputato un combattimento estremamente intelligente e solido, gestendo al meglio la situazione degli shido e aggiudicandosi la contesa per hansoku make (triplo shido) dopo 1’38” di Golden Score.

Dopo una prima sanzione comminata ad entrambe le atlete in una fase di studio sulle prese, l’inerzia è passata per la prima volta dalla parte della nostra portacolori a 20″ dallo scadere dei regolamentari con il secondo shido di Ozdoba-Blach.

La polacca, spalle al muro, è poi caduta nella trappola italiana incappando nella medesima situazione di inizio incontro, con un doppio shido che ha portato Ozdoba-Blach alla squalifica (mentre Centracchio è arrivata a quota due ammonizioni) e alla conseguente sconfitta.

Centracchio si appresta ad affrontare in semifinale la campionessa olimpica in carica Tina Trstenjak (Slovenia), con in palio un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra la fuoriclasse transalpina Clarisse Agbegnenou e la canadese Catherine Beauchemin-Pinard. In caso di sconfitta, l’azzurra si giocherebbe il bronzo contro la vincitrice del ripescaggio tra l’olandese Juul Franssen e la brasiliana Ketleyn Quadros.

