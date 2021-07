Odette Giuffrida sogna un'altra medaglia. La vittoria ai quarti di finale contro la belga Charline Van Snick porta la nostra azzurra a un passo dalla finalissima. Cosí come negli ottavi, ancora nella fase conclusiva dell’incontro é arrivata l’azione risolutiva di Giuffrida: ora in semifinale del torneo -52 kg affronterà la forte giapponese Uta Abe.

La 26enne romana, già argento a Rio 2016, ha vinto con merito, grazie a un seoi-nage valutato waza-ari proprio a pochi secondi dal termine. Ora la sfida piú difficile, visto che la beniamina di casa, la nipponica Abe, si é imposta in 12 degli ultimi 13 tornei disputati in campo internazionale. La sfida è in programma alle 10.17 italiane.

