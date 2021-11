Buone notizie per l’Italia nella quarta giornata dei Mondiali di karate 2021 in corso di svolgimento a Dubai. All’Hamdan Sports Complex entra in scena il kata e i nostri portacolori si fanno subito largo. Mattia Busato, infatti, si è qualificato per la finale per la medaglia di bronzo nel kata individuale dopo un percorso, come sempre, di altissimo livello. Il 28enne milanese, che in carriera ha già conquistato due bronzi iridati (nella prova a squadre a Linz 2016 e in singolo a Madrid 2018) era inserito nella Pool 2 delle eliminatorie e ha chiuso con il punteggio migliore di 25.26. Nel turno successivo il nostro portacolori ha dominato la sua pool con 25.06 punti, davanti al francese Franck Ngoan con 24.7 e allo svizzero Yuki Ujihara con 24.6. Quarto il macedone Aleksandar Nedelkovski con 24.0.

Nel terzo round Mattia Busato ha centrato un ottimo 26.26 di punteggio, ma nulla ha potuto con il fuoriclasse spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila che, con il suo stratosferico 27.28, ha dettato legge nella pool. Terza prestazione per lo svizzero Yuki Ujihara con 25.06, quarto il macedone Aleksandar Nedelkovski con 24.48. A questo punto, quindi, il nostro karateka si concentra per la sua finale per la medaglia di bronzo, che si disputerà sabato alle ore 7.20 italiane. Mattia Busato se la dovrà vedere contro lo statunitense Gakuji Tozaki, mentre la finalissima vedrà di fronte lo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila e il nipponico Ryo Kiyuna, per uno scontro stellare.

Mattia Busato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Anche Viviana Bottaro vola in finale per il bronzo

Anche Viviana Bottaro è riuscita a qualificarsi per la finale per il bronzo riuscendo a strappare il pass per lottare per un posto al podio e mancando per un soffio la qualificazione alla finalissima. L’azzurra ha cominciato la prova con un Ohan Dai da 26.34 punti nella pool 6, proseguendo poi con un 26.22 nel secondo round, eseguendo un Kyan No Chinto, chiudendo anche qui in testa. Nella terza pool Bottaro ha realizzato un buon 26.46 con un pauren, eseguito anche dalla spagnola Sandra Sanchez, che si è presa la finalissima con il punteggio di 27.92.

Tra Viviana e la medaglia c’è ora come a Tokyo solamente l’americana Sakura Kokumai, mentre nell’altra finalina il bronzo se lo contenderanno l’egiziana Aya Hesham e Mo Lau, in rappresentanza di Hong Kong. Contro la leggenda Sanchez, per la medaglia d’oro ci sarà invece la giapponese Hikaru Ono.

