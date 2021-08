Luigi Busà ce l'ha fatta! Il 33enne di Avola, leggenda del karate nella specialità kumite -75 kg, ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro, già vincitore di due titoli iridati e cinque europei, ha battuto in finale il rivale di sempre Aghayev. Il Gorilla d’Avola -questo il suo soprannome - non si era assolutamente nascosto alla vigilia dei Giochi:"Se riuscirò ad esprimere il mio karate, divertendomi, non ce ne sarà per nessuno".

Ma chi è Luigi Busà? Nato ad Avola il 9 ottobre 1987, Luigi Busà è cresciuto in una famiglia karateka visto che le sorelle Lorena e Cristina hanno deciso di intraprendere la stessa carriera del fratello. Ha vinto la sua prima medaglia internazionale (oro) al Mondiale 2006 di Tampere in Finlandia, e successivamente ha inserito un altro oro mondiale (più tre argenti e due bronzi) con cinque titoli europei (più due argenti e otto bronzi). "Sono molto contento che il karate sia alle Olimpiadi perché lo aspettiamo da troppi anni. È uno sport fantastico", ha ripetuto a più riprese durante l’attesa olimpica, dal 2020 al 2021.

Una carriera nata grazie all’intuizione del padre: "È cominciata come un gioco, all’inizio ero un ragazzo obeso, chi poteva pensare alle Olimpiadi? Ero molto ciccione, mi piaceva mangiare, a 13 anni pesavo 94 chili, ed ero più basso di adesso. Solo mio padre vedeva in me qualcosa di speciale, lui è stato atleta, vedeva comunque che da piccolo vincevo campionati cadetti e qualcosa di serio potevo diventare. Il problema è che a 16 anni combattevo nei pesi massimi, e mi fecero capire che a livello internazionale non sarebbe stata una buona scelta: colpi e impatti troppo duri. Dovevo dimagrire, scendere nei medi a 75 chili. Ho fatto la dieta, e da quella categoria non mi sono più mosso. Dal gioco sono passato al lavoro, nel centro sportivo dei Carabinieri: sono appuntato". Ora la medaglia d’oro alle Olimpiadi.

BUSA’ SI ESALTA SUL PODIO: SALTI E INNO URLATO

