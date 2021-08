L'avventura di Angelo Crescenzo, karateka di Sarno, nella competizione kumite -67 kg si è chiusa molto presto, assumendo anche dei risvolti inquietanti. Crescenzo è stato sconfitto dal venezuelano Madera Delgado al match d'esordio, incassando un secco 5-0.

Sul finire delle ostilità, il karateka azzurro è andato al tappeto per via di un colpo violentissimo al volto. Crescenzo si è poi rialzato barcollando vistosamente, e dopo la conclusione del match è stato visitato dallo staff medico del Nippon Budokan: accertato lo stato confusionale dovuto alla concussione rimediata verso il finale del match, gli è stata vietata la continuazione del match.

Il 28enne campano ha rivelato di non ricordarsi nulla dei 20 minuti successivi al brusco impatto: sui social inoltre, Crescenzo ha definito il suo cervello "spento per 30 minuti" in seguito al KO. Una TAC subito dopo la sua uscita dal palazzetto ha scongiurato conseguenze gravi al cervello dell'atleta.

"Crescenzo si sta ancora riprendendo dall'esordio traumatico, e ha voluto dedicare qualche aprola ai fan parlando del grave accaduto: cara vita sei stata davvero dura con me. Non è facile trovare le parole per descrivere questo momento, ma devo trovare la forza per rasserenare tutti voi. Finisce qui la mia Olimpiade... troppo presto per quanto ho sudato! Ho lavorato quattro anni per arrivare ad oggi qui, pronto a lottare per quella medaglia; ma poi ancora una volta il destino mi è venuto contro! Il mio cervello ha subito un colpo e ha deciso di spegnersi. Poteva essere un istante, invece è rimasto spento per circa 30 minuti. Non chiedetemi cosa sia successo, come sono arrivato a fine incontro, come sono sceso dal tatami o cosa sia successo dopo... perché non saprei rispondervi. So solo che gli "angeli" del mio staff sono intervenuti tempestivamente ed ora eccomi qui. I risultati della prima TAC sono negativi, ora attendiamo di capire cosa succederà nei prossimi giorni. Con oggi, in modo surreale, è svanito il mio sogno olimpico; ma allo stesso tempo ho ricevuto straordinario calore da tante persone che mi hanno seguito e si stanno preoccupando per me. Grazie per il vostro supporto!"

Il messaggio di Crescenzo su Instagram

