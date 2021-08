Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Karate 1a giornata 02:55-07:48 Live

Ore 6.45

Arrivata l'ufficialitá del ritiro di Angelo Crescenzo. Olimpiade molto sfortunata per l'azzurro, che puntava a una medaglia. Non ci sono altri azzurri oggi, se non Viviana Bottaro, che in tarda mattina si giocherá una medaglia nel kata.

Ore 6.22

Intanto sono stati tutti improvvisamente cancellati tutti i match di Angelo Crescenzo. Probabile ritiro per l'azzurro, che potrebbe essersi fatto male.

Ore 6.01

Proseguono le qualificazioni del Kumite -67 kg. A breve il secondo match del nostro Crescenzo.

Ore 5.47

Non bene all'esordio Angelo Crescenzo. Sconfitta 5-0 con il venezuelano Madera Delgado nel primo turno del Pool B. Inizia malino l'avventura olimpica nel kumite -67kg per l'azzurro.

Ore 5.13

A breve il Kumite -67 kg. Sul tatami il nostro Angelo Crescenzo, che sfiderá nella prima eliminazione il venezuelano Madera Delgado.

Ore 5.08

Bravissima la giapponese Shimizu. 27.86. Va in finale per l'oro con Sanchez. La nostra Viviana Bottaro si giocherá il bronzo alle 12.40.

Ore 5.04

Ottima Viviana Bottaro. Ottima. 26.46. Attendiamo la giapponese e capiamo che medaglia andrá a giocarsi l'azzurra.

Ore 4.58

Nella prima sessione del Ranking Round. La spagnola Jaime Sanchez stacca il pass per la finale per l'oro. Per il bronzo invece Mo e Kokumai. A breve Viviana nella seconda sessione. Sono tre atlete e solo la prima va a giocarsi la finale per loro. Le altre due si giocano il bronzo.

Ore 4.36

Clamorosa esibizione della giapponese Shimiizu. 28 per lei. In testa la padrona di casa con 27.70 dopo questo Pool B. Al Ranking Round sono qualificate in sei: oltre alla nipponica, la spagnola Sanchez, Lau di Hong Kong, la statunitense Kokumai, la nostra Bottaro (quinto punteggio complessivo) e la turca Bozan. Saranno in sei a giocarsi l'accesso alle medaglie.

Ore 4.30

25.60 per Viviana Bottaro. Che quindi chiude con il punteggio totale di 25.57. Si qualifica al Ranking Round l'azzurra.

Ore 4.16

Abbiamo le prime tre qualificate nel pool A del Kata. La spagnola Sanchez davanti a tutte (27.43). Dietro di lei Lau di Hong Kong e la statunitense Kokumai. A breve Bottaro nel pool B.

Ore 3.58

Iniziato il secondo Kata del Pool A. Tra una ventina di minuti la seconda esibizione di Bottaro. Deve chiudere nelle prime tre per andare al Ranking Round.

Ore 3.47

Kiyou Shimizu (Giappone) nel pool B di Viviana mette a referto un ottimo 27.40, che la porta al comando, proprio davanti alla Bottaro. Tra poco il secondo Kata.

Ore 3.40

Molto bene l'esordio di Viviana Bottaro. Molto bene. 25.54 di punteggio nella sua esibizione. Al comando del Pool B e con possibilitá di qualificazione al Ranking Round. Terzo punteggio complessivo considerando anche il Pool A. Aspettiamo la seconda esibizione.

Ore 3.22

Nel Pool A grande esibizione della spagnola Jaime-Sanchez, che guida davanti a tutti con 27.26. Tra poco inizia il pool di Viviana.

Ore 3.12

Alle 3.20 l'esordio di Viviana Bottaro. Ricordiamo che le prime 3 su 5 del suo pool accederanno al Ranking Round, utile per qualificarsi poi alla finale.

Ore 3.00

Si inizia con il Kata femminile e abbiamo subito una azzurra da seguire. Viviana Bottaro é nel pool B. Prima Elimination Round, poi Ranking Round. L'obiettivo é l'accesso alla finale per l'oro (in programma alle 12.50).

Ore 2.55

Eccoci. Il Karate inizia il suo programma olimpico. Dalle ore 3 sul tatami del Nippon Budokan di Tokyo diversi azzurri e azzurre si giocheranno le loro chance di medaglie. Un programma fittissimo che vi racconteremo in diretta.

