Karate

Olimpiadi Karate, Luigi Busà: "Oro emozione unica, sono il più forte di tutti. Non ho dormito"

GIOCHI OLIMPICI - L'azzurro torna sulla meravigliosa medaglia d'oro conquistata a Tokyo, la prima per l'Italia ai Giochi nel Karate: "Non ho dormito. Ai giovani voglio dire che lo sport ci salva la vita: a me l'ha salvata".

00:05:20, 31 minuti fa