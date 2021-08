Una grande Viviana Bottaro. 26.46 nel ranking round del Kata, che le vale la qualificazione alla finale per il bronzo (ore 12.40 italiana). La nostra fuoriclasse del karate non ha tradito le attese e ora avrá una grande chance per salire sul podio olimpico. Parte favorira contro l'americana Sakura Kokumai.

Nella fase di qualificazione la Bottaro aveva registrato un ottimo 25.60, strappando il pass per il Ranking Round tra le prime sei. Si é migliorara l'azzurra poi, ma nulla ha potuto contro la fantastica esibizione della nipponica Shimizu, che sfiderá infatti la spagnola Sanchez per la medaglia d'oro.

Viviana Bottaro Tokyo 2020 Kata Karate Credit Foto Getty Images

