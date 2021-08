Ci siamo. Last but not the least. Il tatami del Nippon Budokan e quello del Makuhari Messe aprono le porte ai nostri gioielli. Nella notte del 5 agosto faranno il loro esordio alle Olimpiadi di Tokyo sia tutta la nostra squadra di karate, che Frank Chamizo, nostra punta di diamante nella lotta libera. L'Italia cala gli ultimi assi individuali in questi Giochi, le ultime speranze per arrotondare il bottino di medaglie e magari puntare al record storico (per adesso sono le 36 di Roma 1960).

Karate: occhio a Bottaro e Busato

Le stelle azzurre in gara saranno Viviana Bottaro e Mattia Busato per il kata individuale femminile e maschile, il capitano Luigi Busà (-75 kg), Angelo Crescenzo (-67 kg) e, ultimo innesto, Silvia Semeraro (+61 kg) per il kumite. Cinque atleti dal palmarès di altissimo livello internazionale che, insieme, contano 3 ori, 3 argenti e 4 bronzi ai Campionati del Mondo e 7 ori, 7 argenti e 15 bronzi ai Campionati Europei. La Bottaro vuole il podio, visto che ha un curriculum internazionale di tutto rispetto ed è reduce da un percorso di qualificazione di alto profilo. Stesso discorso per Mattia Busato che, nonostante i suoi ventotto anni, ha già messo in bacheca due bronzi mondiali, un oro, tre argenti e cinque bronzi continentali, più un argento ai Giochi Europei 2015. Dal kata al kumitè, il passo è breve. Angelo Crescenzo e Silvia Semeraro sono outsider di lusso e un'Olimpiade particolare come questa potrebbero anche trovare la giornata della vita.

Busà vuole vincere: oro possibile

E, dulcis in fundo, il nostro capitano Luigi Busà. Il fuoriclasse siciliano è pronto da tempo per il grande appuntamento. Dopo una carriera eccezionale nella quale è stato campione del mondo a Parigi 2012 e Tampere 2006, nella quale ha aggiunto tre argenti ed un bronzo iridati, 5 titoli europei e altre 14 medaglie continentali (tra individuali ed a squadre), un argento ai Giochi Europei di Baku 2015, e 12 volte campione italiano, arriva il grande sogno della medaglia d’oro nei 75kg. Il siciliano è pronto, da tempo, e vuole a tutti i costi coronare una carriera davvero clamorosa, con il classico sigillo indimenticabile.

Frank the Tank: non teme nessuno

Frank Chamizo, cubano di nascita ma naturalizzato italiano, 29 anni compiuto a luglio, sarà il nostro alfiere nella lotta libera. Si era qualificato tra i primi, lo scorso settembre, quando arrivò alla finale ai campionati del Mondo di Nur-Sultan, in Kazakistan, dove conquistò l'argento nella categoria 74 kg. A Rio 2016, Chamizo salì sul gradino più basso del podio nella categoria 65 kg ma da allora ne ha fatta di strada, sia nello sviluppo fisico, sia nella testa, arrivando all'oro mondiale a Parigi 2017 nei 70 kg e a quello Europeo lo scorso anno nella 74 kg (il suo quarto titolo continentale). Quest'anno agli Europei di Varsavia ha vinto il bronzo. Insomma, uno abituato ad inanellare medaglie, che non teme nessuno e che sa di avere l'occasione della vita.

Karate: Busà e gli altri, dove e come seguirli

Le gare di Karate iniziano alle ore 3 italiane giovedí 5 agosto. La finale di Kata femminile (Bottaro) è in programma giovedí stesso alle 12.50 italiane, quella del kumite uomini -67kg (Crescenzo) alle 13.40 lo stesso giorno. Per Busá, Semeraro e Busato il giorno successivo. Le gare saranno trasmessa in diretta su Discovery+.

Chamizo: dove e come seguirlo

Frank Chamizo fará il suo esordio alle ore 4.30 italiane giovedí 5 agosto. Per lui sfida agli ottavi di finale di lotta libera (categoria 74kg) contro il georgiano Kentchadze. A seguire eventuali quarti e semifinali. La finale è il giorno successivo. La gara sará trasmessa in diretta su Discovery+.

