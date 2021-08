Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Karate 2a giornata | Eliminatorie 02:54-07:47 Live

Busato di nuovo sul campo di gara

Mattia eseguirà come 2° kata un Unsu. Molta diversità nei secondi kata in questo Round B eliminazione, rispetto all'A. 25.92 in questo kata e 25.50 di punteggio medio per l'Azzurro, in lotta per entrare nel gruppo successivo come 3°.

Tokyo 2020 Il karate a Tokyo 2020: qualificati, regolamento, calendario 25/03/2021 A 13:30

Round A eliminazione, i qualificati

Damian Quintero (Spagna) chiude con 27.37 di media, ma qualificati anche Ariel Torres Gutierrez (USA) con 26.19 e Heejun Park (Corea del Sud), con 25.62. Tutti gli atleti hanno eseguito Ohan Dai come 2° kata.

Terminato anche il 1° giro di esercizi del round B

Kiyuna, ultimo a eseguire, chiude con 28.26 il suo Ohan. Benissimo anche Sofuoglu, che raccoglie 27.00 di punteggio con Unsu. Busato attualmente 4°.

Round a eliminazione tosto, quello di Busato

Sono infatti presenti il 2°, il 3° e il 4° karateka del ranking olimpico, rispettivamente il giapponese Ryo Kiyuna, il turco Ali Sofuoglu e il venezuelano Antonio Jose Diaz Fernandez, oltre al rifugiato olimpico Wael Shueb e al taiwanese Yi-Ta Wang. Fernandenz vola in testa al round B con 25.74 di punteggio medio per un Nipaipo.

Come funzionano i round a eliminazione

Ogni karateka dovrà eseguire due kata. Al termine delle forme, i primi 3 di ogni gruppo accederanno a ulteriori Gruppi. I primi classificati di questi gruppi, rispettivamente, accederanno alla finale per l'oro. I restanti quattro atleti si giocheranno invece il bronzo.

Ecco Mattia!

Gojushiho Dai come kata per l'Azzurro. Busato termina il suo esercizio con 25.08 di punteggio: 17.64 prestazione tecnica, 7.44 prestazione atletica. Ricordiamo che nella valutazione che i giudici fanno del kata, vengono considerati: attitudine, ossia spirito dell’atleta; direzione degli occhi verso l’ipotetico avversario; equilibrio, stabilità; velocità e ritmo; contrazione e decontrazione; controllo della respirazione; e infine comprensione dei movimenti.

Terminato il 1° giro di esercizi

Il kata è sostanzialmente un combattimento reale che l'atleta effettua contro avversari immaginari, con importanza totale della forma in funzione del combattimento stesso. Ariel Torres Gutierrez (USA) ha ottenuto 26.40 di punteggio con un Kururunfa. Con lo stesso kata ha fatto però meglio Damian Quintero (Spagna), con 27.34.

Si comincia col Kata maschile

Round a eliminazione, nel Gruppo A cinque atleti con il karateka del Kuwait, Sayed Mohammed Almosawi, che apre con un Gojushiho Dai come primo kata, ottenendo 24.32.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 VIVIANA BOTTARO, GIOIA DA PODIO: LA SUA PREMIAZIONE 12 ORE FA