Stoica Semeraro, grande vittoria

Vistosa fasciatura in testa, ma tanto orgoglio per la karateka italiana. Adesso bisogna sperare nell'incastro di molteplici risultati: Zaretska deve perdere l'ultimo incontro proprio contro Hocaoglu Akyol. In quel caso sarebbe spareggio per l'Azzurra.

Altro Ippon: 9-4

In simultanea le due karateka, ma la video review assegna l'Ippon a Semeraro e non a Hocaoglu Akyol. Poi un brutto colpo alla testa per l'Azzurra, medicata a bordo tatami.

Grande Semeraro: Ippon!

Dopo tre pugni ben assestati, arriva anche l'Ippon a seguito della conferma tramite video review.

Subito 3 Yuko in rapida successione per l'Azzurra

Grande partenza di Semeraro, che sfoga così la rabbia per le sconfitte precedenti. 3-0 con altrettanti Yuko.

Che peccato!

La vittoria di Berultseva su Zaretska, 5-4 con una gran rimonta, estromette quasi certamente Semeraro dalla corsa alla semifinale. Adesso per l'Azzurra il match contro la turca Hocaoglu Akyol. Berultseva intanto già certa di essere in semifinale.

Incredibile!

Non viene assegnato un evidente Yuko (B), pugno al volto, a Semeraro, che incassa così la seconda sconfitta in 3 sfide. Posizione complicata ora in classifica.

Si sblocca Silvia!

Due Yuko in rapida successione, 20'' alla fine per sognare la vittoria: 2-3 adesso.

Subito 2 Yuko per Zaretska

Silvia un po' in difficoltà, non riesce a trovare punti che la sbloccherebbero anche mentalmente.

Ecco Semeraro, un successo sarebbe fondamentale!

Sfida all'azera Iryna Zaretska, la quale ha vinto 4-1 all'esordio contro Uekusa.

Sfida a suon di Yuko tra Hocaoglu Akyol e Uekusa

Vince la giapponese dopo un bel match, molto combattuto. La turca piazza un Waza-Ari a 9'' dal termine, ma non riesce a impattare e chiude sul 4-5.

K.o. per Semeraro

Berultseva piazza tre Yuko in rapida successione e sul finire trova anche il Waza-Ari confermato dalla video review, vincendo per 5-1.

Di nuovo Silvia sul tatami!

Sfida contro Berultseva. Subito uno Yuko in contemporanea per entrambe le karateka: 1-1.

Le altre sfide

2 Yuko e 1 Ippon a testa per Hocaoglu Akyol e Berultseva: finisce 5-5. Zaretska piazza invece un Waza-Ari a 2'' dalla fine contro Uekusa, vincendo 4-1.

Grande Silvia, prima vittoria!

Non viene accolta la video review per uno Yuko di Uekusa. Semeraro vince così ai punti 4-3, fondamentale l'Ippon a metà sfida. Grande!

Yuko per entrambe le karateka

In simultanea, sempre grazie all'aiuto della video review. 1 punto a testa per Yuko (A).

Ippon per Semeraro!

Con l'aiuto della video review richiesta dallo staff azzurro, arrivano 3 punti per Silvia. Avanti 3-2 a 1'30'' dalla fine dell'incontro.

Si comincia col Kumite femminile, subito Silvia!

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti al live-blog della mattinata del karate ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Round a eliminazione, Gruppo A. Semeraro che affronta la giapponese Ayumi Uekusa. Nel gruppo anche Iryna Zaretska (Azerbaigian) Meltem Hocaoglu Akyol (Turchia) e Sofya Berultseva (Kazakistan).

