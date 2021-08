Si ferma nel round qualificazione l'avventura di Mattia Busato al kata dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L'Azzurro, inserito in un Pool B davvero troppo competitivo, insieme a 3 dei primi 4 karateka nel ranking olimpico, chiude con un punteggio medio di 25.50 (Gojushiho Dai 25.08 e Unsu 25.92), che non è sufficiente a centrare una delle prime tre posizioni nel raggruppamento. Spaziale la prova del giapponese Ryo Kiyuna, il quale domina con 28.33 di media (Ohan 28.26 e Anan 28.40), 2° invece il turco Ali Sofuoglu con 27.14 (Unsu 27.00, Gojushiho Dai 27.28). Grande equilibrio nel round qualificazione A, eccezion fatta per un grande Damian Quintero. Lo spagnolo chiude in 27.37 di medio, con 27.34 nel Kururunfa e 27.40 nel Ohan Dai.

Tokyo 2020 Il karate a Tokyo 2020: qualificati, regolamento, calendario 25/03/2021 A 13:30

Vi ricordiamo che il kata è sostanzialmente un combattimento reale che l'atleta effettua contro avversari immaginari, con importanza totale della forma in funzione del combattimento stesso. Nel valutare l'esecuzione dell'esercizio, i giudici devono tenere in considerazione molteplici fattori: attitudine, ossia spirito dell’atleta; direzione degli occhi verso l’ipotetico avversario; equilibrio, stabilità; velocità e ritmo; contrazione e decontrazione; controllo della respirazione; e infine comprensione dei movimenti. Dalle ore 10:00 italiane spazio invece al Kumite maschile (75 kg), in cui sarà impegnato il nostro Luigi Busà. Il karateka azzurro dovrà vedersela con Nurkanat Azhikanov (Kazakistan), Noah Bitsch (Germania) e Rafael Aghayev (Azerbaigian), portando peraltro sulle spalle i favori del pronostico quale favorito per la medaglia d'oro.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

SPORT EXPLAINER: Karate

Tokyo 2020 VIVIANA BOTTARO, GIOIA DA PODIO: LA SUA PREMIAZIONE 13 ORE FA