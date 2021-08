Non c'è gloria per Silvia Semeraro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La karateka azzurra, inserita nel Gruppo A del round eliminazione, non riesce a centrare i posti utili per andare a giocarsi le medaglie, chiudendo con un record di due vittorie e altrettante sconfitte. Fondamentale il match contro l'azera Iryna Zaretska, perso per 2-3 al fotofinish e con qualcosa da recriminare per l'italiana, la quale non si è vista assegnare uno Yuko (B) proprio sul finire. Belli invece i successi contro la giapponese Ayumi Uekusa (4-3, ma sempre in controllo) e contro la turca Meltem Hocaoglu Akyol (9-4, con due spettacolari Ippon). In quest'ultima sfida Semeraro si è peraltro procurata un'evidente ferita alla testa, che l'ha costretta a ricorrere alle cure dei medici di tappeto e a indossare una vistosa fasciatura.

Alle semifinali accedono così Zaretska (6 punti, frutto di tre vittorie in quattro gare) e la kazaka Sofya Berultseva (5 punti), la quale è stata capace di sconfiggere anche Semeraro con un netto 5-1. Nel girone B, sempre del round qualificazione, grande risultato per la cinese Li Gong, autrice di un meraviglioso ultimo incontro (8-4) contro l'iraniana Hamideh Abbasali e di una qualificazione in extremis alle spalle dell'egiziana Feryal Abdelaziz. Le semifinali cominceranno alle ore 12:20 italiane. Prima Zaretska - Gong e successivamente Abdelaziz - Berultseva.

