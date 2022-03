Ennesima brutta notizia dall'Ucraina dove ormai, da più di un mese, regna la guerra. Tanti gli sportivi arruolati che lottano e, purtroppo muoiono, per difendere il loro paese. Ultimo è il campione mondiale di kickboxing Maksym Kagal che perde la vita nel tentativo di proteggere la città di Mariupol dall'assedio russo. L'atleta era il numero uno tra gli adulti nella squadra nazionale ucraina e faceva parte delle forze speciali di Azov.

Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua.

Commovente l'ultimo saluto del suo allenatore Oleg Skirt, citato da Ukrinform: "Dormi tranquillo, fratello, la terra è tua, ti vendicheremo". Maksym Kagal aveva 30 anni e a dare notizia della sua morte è stato il giornale ucraino "The Kyiv Independent", tra gli sportivi in guerra sono presenti il campione del mondo dei pesi massimi Vladimir Klitschko e gli ex tennisti e Andrei Medvedev.

