Dopo le due medaglie di Chamizo Rinaldi nella lotta libera , l'Italia continua a brillare anche nella lotto greco romana agli Europei 2022 di Budapest. Ben due azzurri hanno centrato la qualificazione per la finale: Danila Sotnikov si giocherà l'oro nella massima categoria dei 130 kg, mentre Mirco Minguzzi sarà in gioco per il bronzo.

Cronaca

Ad

Danila Sotnikov ha conquistato un posto in finale per l’oro nella massima categoria dei 130 kg grazie a tre grandi incontri. Partito con un 9-0 sul ceco Stepan David, si è poi imposto ai quarti sul finlandese Konsta Johannes Maeenpaeae per 4-0. Ha completato poi l'opera in semifinale con il tedesco Franz Ritcher battuto per 4-0. Ora la finale contro il turco Riza Kayaalp per contendersi la corona Europea in programma sabato 2 aprile.

Lotta Italia a medaglia a Budapest: splendido bronzo per la Rinaldi IERI A 18:55

Finale anche per Mirco Minguzzi, fratello del Campione olimpico Andrea, oro a Pechino 2008, che è in lizza per il bronzo. Dopo il 9-0 su Ilias Pagkalidis, ai quarti ha battuto lo svedese Kristoffer Zakarias Berg per 7-5. In semifinale, però, il ko per 10-0 contro il danese Turpan Bisultanov.

CONYEDO MEDAGLIA DEL GIORNO, BUONE NOTIZIE DALLA RITMICA

Lotta Niente medaglia per Conyedo! Ko con Baran nella finale per il bronzo 30/03/2022 A 19:09