Lotta, Frank Chamizo sconfitto nella notte italiana da Kyle Dake nei -79 kg dello stile libero

Non ha portato fortuna a Frank Chamizo il cambio di categoria di peso: questa notte ad Austin, in Texas, l’azzurro è stato sconfitto ai punti per 3-4 dallo statunitense Kyle Dake, nella categoria non olimpica dei -79 kg. Si trattava di una sfida che si sarebbe dovuta vedere già alle Ranking Series di Roma, che Chamizo però aveva saltato per problemi fisici.

Frank Chamizo, campione del mondo 2015 (-65 kg) e 2017 (-70 kg), è andato in vantaggio per 1-0 nel corso della prima ripresa, ma il due volte campione del mondo dei -79 kg Kyle Dake ha ribaltato la situazione andando in vantaggio per 2-1 alla pausa dopo tre minuti.

Nel secondo periodo, l’unica variazione di punteggio è arrivata in un’azione che ha visto Chamizo marcare due punti per il 3-2, ma poi l’azzurro si è esposto all’attacco dello statunitense, che è tornato in vantaggio per 4-3, divenuto il punteggio finale. A fine gara Chamizo ha rilanciato per un’ideale rivincita alle prossime Olimpiadi, nella categoria dei -74 kg.

Kyle Dake b. Frank Chamizo 4-3

